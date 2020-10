Euronext, waar ook de Amsterdamse beurs deel van uitmaakt, koopt het Italiaanse beursbedrijf Borsa Italiana van de London Stock Exchange Group. Het concern betaalt 4,3 miljard euro voor de Italiaanse branchegenoot, maakt Euronext vrijdag bekend.

Behalve de Amsterdamse beurs vallen ook de beursbedrijven van Brussel, Parijs, Lissabon, Oslo en Dublin onder Euronext.

Medio september maakte Euronext bekend samen met CDP Equity belangstelling te hebben voor de aankoop van het in Milaan gevestigde Borsa. Volgens Euronext is de overname onderdeel van het strategische plan Let's Grow Together 2022.

"Euronext kan met deze overname de inkomstenstroom en de geografische aanwezigheid aanzienlijk diversifiëren", aldus het beursbedrijf. Italië is de derde economie van Europa en behoort tot de G7, voegt Euronext eraan toe.

De aandeelhouders mogen op 20 november stemmen over de voorgenomen aankoop.