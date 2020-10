Carnival, het moederbedrijf van onder meer Princess Cruises, Holland America Line, Costa en Carnival Cruise Line hervat vanaf volgende week de cruises van de Duitse dochtermaatschappij AIDA. Dat heeft het bedrijf donderdag bekendgemaakt in een bedrijfsupdate.

In de afgelopen maand beten twee schepen van Costa, dat vanuit Italië opereert, het spits af. Volgens Carnival verlopen deze cruises succesvol. Eerder liet het bedrijf al weten de vloot in te krimpen, onder andere door de verkoop van een aantal schepen van Holland America Line.

In totaal verkoopt Carnival achttien schepen, wat neerkomt op 12 procent van de capaciteit. Volgens het bedrijf gaat het vooral om inefficiënte schepen waar 3 procent van de inkomsten mee werden behaald. Met een kleinere vloot sorteert Carnival voor op minder cruises, hoewel het aantal boekingen voor volgend jaar volgens het bedrijf bemoedigend is.

In het begin van de coronacrisis brak COVID-19 uit op verschillende cruiseschepen die vervolgens nergens mochten afmeren. De cruisemaatschappijen zijn vervolgens gestopt met het aanbieden van cruisevakanties.

"We hebben de cirkel nu rondgemaakt", zegt CEO Arnold Donald. "Van het opschorten van de cruises in de eerste dagen van de pandemie naar het volledig stilleggen van de vloot, het aanpassen van de organisatie en nu de hervatting van de bedrijfsvoering met Costa in Italië en AIDA in Duitsland." Het is nog niet bekend wanneer de schepen van andere maatschappijen zoals Holland America Line, Princess en Cunard weer zullen uitvaren.