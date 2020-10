Medewerkers en de ondernemingsraad van Miss Etam dreigen een faillissement aan te vragen voor de kledingketen. Dat bevestigt vakbond AVV na berichtgeving hierover van AD. De eigenaar zou amper omkijken naar de winkels en lonen niet uitbetalen.

Miss Etam was tot voor kort onderdeel van het Belgische FNG. Dat bedrijf ging failliet, waarna de Nederlandse onderdelen werden doorverkocht aan NXT Fashion, dat in handen is van Martijn Rozenboom. Hij verkocht winkels van andere ketens, waaronder Claudia Sträter, door aan een andere partij, maar bleef wel eigenaar van onder meer de Miss Etam-winkels.

De AVV schrijft dat een flink aantal filialen van Miss Etam inmiddels gesloten is, omdat de huur niet wordt betaald en de pandeigenaar de winkel daarom afsluit. Ook zegt het personeel dat het geen loon meer ontvangt en dat collecties in de winkels niet worden aangevuld.

Een ruime meerderheid van de ongeveer zeshonderd personeelsleden, de ondernemingsraad en AVV hebben gezamenlijk loonvorderingen ingediend bij de eigenaar. Komt daar geen bevredigende reactie op, dan willen ze maandag het faillissement voor de kledingketen aanvragen.

In een eerder stadium had de nieuwe eigenaar al aangekondigd diverse winkels te willen sluiten, waaronder de Miss Etam-vestiging in Groningen.

'Zelfde probleem bij winkels van Steps'

NXT Fashion heeft ook de winkels van het merk Steps in handen. Volgens de AVV spelen daar dezelfde problemen als bij de winkels van Miss Etam.

Eigenaar Rozenboom zegt tegen RetailNews dat het "een storm in een glas water" is en dat de medewerkers "vandaag of morgen" een voorschot van hun loon krijgen. Aan het einde van de maand volgt de rest. Hij laat daarnaast weten dat er inderdaad tussen de twintig en dertig winkels zijn gesloten, omdat de verhuurders "dwarsliggen".

AVV meldt vrijdag dat sommige personeelsleden inderdaad een deel van hun loon hebben ontvangen.