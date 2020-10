In het tweede kwartaal van dit jaar zijn in Nederland bijna achtduizend nieuwbouwwoningen verkocht. Dat is 24,5 procent meer dan in hetzelfde kwartaal in 2019, blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statisitiek (CBS).

Ook in het eerste kwartaal van dit jaar lag het aantal transacties van nieuwbouwwoningen hoger dan het jaar ervoor. In de eerste jaarhelft werden ook meer bestaande woningen verkocht, maar de groei is minder groot dan die van nieuwbouwhuizen.

De prijs van een nieuw opgeleverde koopwoning lag in het tweede kwartaal gemiddeld 4 procent hoger dan een jaar eerder. Voor bestaande huizen was de prijsstijging 7,5 procent.

De prijzen van koopwoningen, bestaande en nieuwe, stijgen nu al sinds begin 2014. Het afgelopen jaar stegen de prijzen in Nederland sneller dan het Europese gemiddelde.

Afgelopen kwartaal was de gemiddelde prijsstijging van alle huizen bij elkaar in Nederland 7,1 procent. Het gemiddelde in de Europese Unie lag op 5,2 procent.

Luxemburg kende met 13,3 procent weer de grootste prijsstijging en ook in Polen, Slowakije, Kroatië, Portugal en Tsjechië gingen de prijzen sneller omhoog dan in Nederland. Cyprus en Hongarije kenden als enige twee lidstaten van de Europese Unie dalende huizenprijzen.