Het te snel opheffen van lockdowns in verband met COVID-19 om de economie te redden, kan averechts uitpakken. Als het virus zich nog te snel verspreidt zullen mensen daar in hun gedrag rekening mee houden, wat de economie juist schaadt, stelt het Internationaal Monetair Fonds donderdag in een analyse.

Het IMF schrijft in de World Economic Outlook over een valse tegenstelling tussen economische belangen en het streven om levens te redden. Lockdowns richten op de korte termijn economische schade aan, maar op de middellange termijn leiden ze ertoe dat het virus sneller verdwijnt.

Volgens het rapport wordt het effect van vrijwillig afstand houden (voluntary social distancing) onderschat. Uit data van Google en vacaturesites blijkt volgens het IMF dat de mobiliteit en de werkgelegenheid schade blijven ondervinden, ook nadat de lockdown is opgeheven.

Het IMF tekent daar wel bij aan dat lockdowns onevenredig grote negatieve effecten hebben op kwetsbare groepen zoals vrouwen en jongeren. Maar als meteen wordt ingegrepen zodra het virus om zich heen grijpt, duren de maatregelen niet lang en blijft de schade beperkt, staat in het rapport.