IBM splitst zichzelf op in twee bedrijven. Het IT-bedrijf gaat zich concentreren op clouddiensten en brengt de IT-infrastructuur onder in een nieuw bedrijf, meldt topman Arvind Krishna donderdag.

De splitsing moet eind volgend jaar voltooid zijn. Het nieuwe bedrijf krijgt een aparte beursnotering en een nog te bepalen naam. De divisie IT-infrastructuur houdt zich onder meer bezig met technische ondersteuning van datacentra.

Volgens Krishna is de afsplitsing een mijlpaal in de 109-jarige geschiedenis van IBM, maar ook een logische stap. Hij wijst erop dat IBM eerder pc's en halfgeleiders afstootte op het moment dat die divisies niet meer in de bedrijfsstrategie pasten.

Het bedrijf richt zich de laatste jaren al steeds meer op clouddiensten, ten koste van software waar steeds minder vraag naar is. Beleggers juichen de stap in ieder geval toe, het aandeel IBM noteerde donderdagochtend op Wall Street 7 procent hoger.