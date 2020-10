In de aanloop naar de herfstvakantie doen de vakantieparken en de verhuurders van vakantiehuisjes goede zaken. Duitsers en Belgen hebben verblijven in een Nederlands park of huisje geannuleerd, andersom gaan Nederlanders ook niet meer de grens over terwijl dat nog wel mag. Nederlanders, Belgen en Duitsers huren massaal een huisje in eigen land, blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Zo is het aantal boekingen bij Natuurhuisje.nl voor huisjes in de herfstvakantie drie keer groter dan vorig jaar. "We zagen de belangstelling voor een huisje over de grens de laatste tijd met de dag verder afnemen, nu worden uitsluitend nog boekingen gedaan voor een verblijf in eigen land."

Het platform biedt binnen Europa bijna 16.000 huisjes of delen van boerderijen aan voor de verhuur, waarvan meer dan 4.300 in Nederland. "Sinds de tweede golf een feit is en landen elkaar code rood of oranje geven, zien we dat mensen alleen nog in eigen land boeken. Ook al mogen Nederlanders bijvoorbeeld nog wel naar Duitsland of België", aldus een woordvoerder van Natuurhuisje.nl.

Landal GreenParks, met zo'n 55 vakantieparken in Nederland, stelt dat al hun parken zo goed als vol zitten. "Op een paar na", aldus een woordvoerder. "Mensen willen er gewoon even uit in de herfstvakantie. We hadden veel afzeggingen van Duitsers en Belgen nadat zij een negatief reisadvies kregen voor Nederland. Maar die plekken werden zo opgevuld door Nederlanders."

Takeawaymaaltijden en entertainment aan de deur

Alle parken zijn gewoon open - met de nodige aanpassingen. "Zo kunnen gasten bijvoorbeeld takeawaymaaltijden bestellen bij het restaurant of snackbar. Dat kan bij de horecagelegenheid, of via de app", vertelt de woordvoerder van Landal.

Bij Center Parcs, dat 6.500 huisjes en hotelkamers heeft op negen grote parken in Nederland, komt het entertainment bij de gasten voor de deur van de vakantieverblijven. "Ze trekken rond door het park als troubadours", zegt de woordvoerder. Bij alle parken zijn maatregelen genomen zodat de RIVM-richtlijnen in acht genomen kunnen worden. "Bij het zwembad moet bijvoorbeeld gereserveerd worden, maar alles is open."

Ook Center Parcs had veel afzeggingen van Belgen en Duitsers. "Duitsers boeken we zoveel mogelijk om naar een verblijf op onze parken in Duitsland. We zien dat er nu meer last minute geboekt wordt voor de Nederlandse parken. Wat weer kan doordat de bezoekers uit de buurlanden niet komen."

Bij Natuurhuisje.nl kan bij drie kwart van de accommodaties ook een contactloos verblijf geboekt worden. "Zo wordt de sleutel bijvoorbeeld op een afgesproken plek neergelegd. De verhuurder garandeert dan dat je niets of niemand tegenkomt."