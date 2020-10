De tabaksfabriek BAT Niemeyer in Groningen gaat sluiten. Het personeel heeft te horen gekregen dat de productie eind 2022 naar Hongarije wordt verplaatst, melden vakbonden FNV en CNV Vakmensen donderdag.

Bij de fabriek van British American Tobacco werken 185 arbeidskrachten. Nog eens zestig medewerkers zijn er via een sociale werkplaats actief. De boodschap van de sluiting is hard aangekomen bij het personeel, zegt CNV-onderhandelaar Hank Oomkes.

BAT Niemeyer had net een grote reorganisatie achter de rug. Die kostte zestig mensen hun baan.

Volgens FNV-onderhandelaar Eric Brouwer zat deze laatste stap eraan te komen, gezien de constante afbouw van het personeelsbestand bij de fabriek in de laatste jaren. Twintig jaar geleden werkten bij Niemeyer volgens hem nog achthonderd mensen.

De vakbonden gaan met de ondernemingsraad bekijken of het tij nog te keren is, maar FNV-onderhandelaar Brouwer verwacht geen wonderen. "Als je ziet hoe de kostprijzen in Hongarije liggen, daar is niet tegenop te concurreren."

CNV-onderhandelaar Oomkes maakt zich zorgen over de werkgelegenheid in de regio. Hij wijst erop dat meer bedrijven in en om Groningen aan het reorganiseren zijn, zoals NAM, Shell en NEG.

Volgens BAT Niemeyer onderzoekt het bedrijf de mogelijkheid om de productie van shagtabak vanuit Groningen te verplaatsen naar Hongarije en Duitsland. "De aanbeveling om productie in de fabriek in Groningen over te brengen naar elders treft mogelijk 185 werknemers."