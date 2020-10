Het wordt een onzekere herfst voor bitterballenproducenten. Door de coronacrisis gaan al sinds de lente veel minder mensen naar horecagelegenheden en wordt de populaire snack minder gegeten. Waarschijnlijk stort die verkoop nog verder in door de tweede golf en het slechtere weer, zeggen verschillende producenten tegen NU.nl.

Bij het Brabantse Jong Food rollen iedere maand zo'n 2,5 miljoen bitterballen van de band. Maar toen minister-president Mark Rutte in maart aankondigde dat de horeca op slot zou gaan, ontving directeur Koen de Jong binnen vijf minuten een e-mail van een inkoopdirecteur van een grote klant. "Alle vrachtwagens zouden de volgende dag worden geweigerd", zegt hij.

Het was het begin van een turbulente periode. De eerste week stortte de verkoop van zijn bitterballen, die vrijwel alleen voor professionele keukens bestemd zijn, in. Daarna ging het dankzij het goede weer iets beter, al schat hij dat zijn omzet op het gebied van snacks ongeveer een derde lager ligt dan vorig jaar. Hij maakt zich zorgen om wat er de komende maanden gebeurt.

Grote klap voor omzet

Bij andere bitterballenproducenten is dezelfde worsteling te zien. Bij Van Geloven, het bedrijf achter onder meer Mora, Kwekkeboom en Van Dobben, kreeg de omzet in het voorjaar ook een klap. "Ons geluk is dat we de helft van onze producten in de supermarkt verkopen", zegt Jan Aaltzen Linde, CEO van het bedrijf. "Maar in de bedrijfscatering, sportclubs en horeca missen we dit jaar enorm veel." Hij schat dat zijn totale omzet dit jaar op ongeveer 90 procent van die van vorig jaar uitkomt.

“De lockdown in de lente was voor ons enorm zwaar.” Anneloes Dekkers, marketeer bij GoodLife Foods

En ook GoodLife Foods, bekend van onder meer Beckers en de Mexicano, heeft het moeilijk. "Onze omzet loopt ongeveer gelijk aan die van de horeca", zegt Anneloes Dekkers, marketeer bij het bedrijf. Exacte cijfers noemt ze niet, maar de omzet in de horeca halveerde dit jaar ruim. "De lockdown in de lente was voor ons enorm zwaar", zegt Dekkers. "Bij de versoepelingen trok het gelukkig weer wat aan, maar wat er nu met de aangescherpte maatregelen en het slechte weer gebeurt, is afwachten."

Broekriem strakker aan

Het personeel komt bij de bedrijven nog niet in gevaar. Bij Jong Food wordt de broekriem strakker aangehaald en hoewel het bij GoodLife Foods "zeker niet fantastisch gaat", komt het voortbestaan van het bedrijf niet in gevaar. Linde van Van Geloven maakt zich met name zorgen over de veiligheid van zijn twaalfhonderd medewerkers. "We hebben een aantal fabrieken in Noord-Brabant en dat was de brandhaard. Daarom zijn we heel snel begonnen met plexiglas en mondkapjes, daar ben ik achteraf heel blij mee. Maar de veiligheid van mijn medewerkers blijft mijn grootste zorg."

Wat er de komende weken gebeurt, weet Linde niet, maar hij heeft geleerd flexibel te zijn. "We moeten in deze periode heel snel schakelen." Als er maandag maatregelen worden aangekondigd, belt hij op dinsdag klanten en past hij op woensdag de productie aan. "Dat is totaal anders dan in een normaal jaar, maar het moet nu eenmaal."

“We houden zolang het nodig is onze adem in om onder water te duiken, maar we weten niet voor hoelang. De hele markt hunkert naar een einddatum.” Koen de Jong, CEO Jong Food

Ook De Jong ziet dat de situatie veel van de markt vraagt, en hoopt dat dat snel voorbij is. "We waren bezig met een fantastisch jaar. Dit zou ons mooiste jaar ooit worden", zegt hij. "Maar toen kwam dat irritante beestje onze kant op. Voor de komende maanden moeten we alles op scherp houden. We houden zolang het nodig is onze adem in om onder water te duiken, maar we weten niet voor hoe lang. De hele markt hunkert naar een einddatum."