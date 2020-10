British Airways (BA) heeft donderdagochtend afscheid genomen van de laatste twee Boeing 747's in de vloot. Het was de bedoeling dat de twee toestellen gelijktijdig vanaf het Londense vliegveld Heathrow zouden vertrekken, maar dat is door slechte weersomstandigheden niet gelukt.

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat luchtvaartmaatschappijen versneld afscheid nemen van de onzuinige viermotorige 'Queen of the Skies'. Ook KLM nam om die reden eerder dit jaar al afscheid van de jumbojet, maar haalde die later toch weer van stal voor het vervoer van medische hulpgoederen.

British Airways (BA) heeft 747-fans opgeroepen om via de socialemediakanalen van BA herinneringen en foto's te delen van het iconische toestel, om 7.47 uur in de ochtend en avond. Medio juli maakte BA bekend per direct de Boeing 747 niet meer commercieel in te zetten. De maatschappij had op dat moment nog 31 van deze toestellen.

BOAC, de voorloper van British Airways, vloog in 1971 voor het eerst met Boeing 747. In juli 1989 werd de eerste 747-400 in gebruik genomen en de laatste tien jaar later, in april 1999. Op het hoogtepunt had de maatschappij 57 stuks. De toestellen werden al uitgefaseerd, de laatste zou er in 2024 uitgaan.