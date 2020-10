De Britse luchtvaartmaatschappij easyJet is door de uitbraak van COVID-19 voor het eerst in zijn bestaan in de rode cijfers beland. De maatschappij draaide in het eind september afgesloten gebroken boekjaar een verlies van 845 miljoen pond (ruim 924 miljoen euro), maakt easyJet donderdag bekend.

EasyJet is met een basis op luchthaven Schiphol ook actief op de Nederlandse markt. Het bedrijf heeft in Nederland zo'n negentig piloten en tweehonderd cabinemedewerkers in dienst. De maatschappij maakte onlangs afspraken met de vakbonden van de vliegers en het cabinepersoneel. Het bedrijf belooft banen te behouden als zij afzien van een loonsverhoging.

De maatschappij verwacht in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar ongeveer een kwart van de capaciteit in te zetten ten opzichte van de planning van voor de uitbraak van COVID-19. "We zorgen ervoor dat we flexibel genoeg zijn om snel meer capaciteit in te zetten als de vraag weer aantrekt", zegt CEO Johan Lundgren in een toelichting op de cijfers.

Hij zegt verder dat het aantal boekingen voor de zomer van 2021 op het gebruikelijke niveau ligt.