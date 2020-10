De woningmarkt koelt trager af dan tot nu toe werd voorspeld en de prijzen zullen volgend jaar niet dalen, maar stabiliseren, schrijft ABN AMRO in een donderdag verschenen rapport over de woningmarkt. Eerder verwachtte de bank nog dat de prijzen volgend jaar met 2 procent zullen dalen.

Daarmee zijn de nieuwe cijfers positiever dan die van eerder dit jaar. De bank voorspelt dat de stijging van de huizenprijzen dit jaar in de buurt van 7 procent zal liggen. ABN AMRO is in dit rapport wat positiever, omdat het aantal woningverkopen ondanks de coronacrisis blijft toenemen en de hypotheekrente daalt. Daarnaast is overbieden de norm, waardoor het prijspeil blijft stijgen.

ABN AMRO schrijft ook dat mensen vanwege de coronacrisis hun woning waarschijnlijk belangrijker vinden, omdat ze er meer tijd doorbrengen. Hoewel de bank geen harde bewijzen heeft, vermoedt het bedrijf dat mensen andere eisen aan hun huis stellen en meer interesse hebben in een woning met een extra kamer of tuin.

Door de lage hypotheekrente zijn woningen iets betaalbaarder geworden en een versoepeling van de hypotheekregels in 2021 zorgt ervoor dat het dan makkelijker wordt om een huis te kopen. Toch blijven de prijzen volgens ABN Amro waarschijnlijk niet stijgen, omdat de werkloosheid komend jaar verder zal oplopen. Daardoor worden huizen over het algemeen minder betaalbaar en koelt de markt komend jaar iets af.