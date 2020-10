De inflatie is in september weer iets gestegen, terwijl de consumentenprijsindex in augustus nog op het laagste niveau in 3,5 jaar stond. Waren consumentengoederen en -diensten aan het eind van in de zomer nog 0,7 procent duurder dan een jaar eerder, in september ging het om een verschil van 1,1 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Dat de inflatie iets steeg, is vooral te danken aan de prijs van kleding en schoenen. Die was in september 0,1 procent hoger dan een jaar eerder, terwijl de prijs in augustus nog 4,5 procent lager was dan in augustus 2019.

In de afgelopen zomer liep de zomeruitverkoop van kleding wat langer door dan vorig jaar, waardoor de prijzen gemiddeld lager waren. Omdat de najaarscollecties vooral in september werden geïntroduceerd, stegen de prijzen vervolgens weer.

Ook restaurants en hotels, voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken en recreatie en cultuur waren in de afgelopen maand duurder dan een jaar eerder.

Het CBS vergeleek de prijsontwikkeling in Nederland met die van de eurozone. Volgens de meetmethodes die worden gebruikt om de inflatie in de verschillende EU-landen met elkaar te vergelijken, zijn de prijzen van consumentengoederen en -diensten in Nederland in een jaar tijd met 1 procent gestegen. In de eurozone was de inflatie -0,3 procent, tegenover -0,2 procent in augustus. Toen zijn de prijzen in de eurolanden voor het eerst in vier jaar op jaarbasis gedaald.