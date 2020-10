De BSO-bus, de vervanger van de stint, mag de openbare weg op. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) woensdag aan de Tweede Kamer.

De minister heeft de RDW en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) onderzoek laten doen naar het nieuwe voertuig. De BSO-bus is ontwikkeld door dezelfde producent als de stint, de elektrische bakfiets waarmee in 2018 een dodelijk ongeluk gebeurde in Oss.

De BSO-bus voldoet aan alle eisen, behalve dat het maximum aantal van acht passagiers overschreden wordt. Op verzoek van de Tweede Kamer zijn de regels daarover eerder al versoepeld. Als het voertuig op fietspaden of in 30 kilometerzones rijdt, mogen er meer personen in.

De rapporten van de RDW en SWOV volgen op een eerder onderzoek naar het ongeluk in Oss door de de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Die bepaalde onder meer dat onafhankelijke experts moesten gaan adviseren over de toelating van nieuwe, met de stint vergelijkbare voertuigen.

De RDW keek naar de veiligheid en kwaliteit van de BSO-bus. De SWOV beoordeelde de risico’s bij gebruik in het verkeer.

Voor BSO-bus-producent Edwin Renzen komt de toestemming mogelijk te laat. Hij zei eerder deze week dat voor zijn bedrijf faillissement dreigt.