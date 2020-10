Aandeelhouders van Just Eat Takeaway (JET) geven geen toestemming voor het voorgestelde salaris voor de beoogde nieuwe Amerikaanse manager Matt Maloney. Ze stemden tijdens een bijzondere aandeelhoudersvergadering woensdag wel voor de overname van branchegenoot Grubhub.

Maloney is nu topman van Grubhub. JET wil hem na het samengaan van beide maaltijdbezorgers toevoegen aan de directie.

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) had de aandeelhouders aangeraden niet akkoord te gaan met de beloning van Maloney. Hij had volgens de VEB in bonussen ruim tien keer zo veel kunnen gaan verdienen als zijn basissalaris, dat ook al fors hoger lag dan dat van de andere bestuurders.

De aandeelhouders van JET gingen daarin mee. De overname moet nog worden goedgekeurd door aandeelhouders van Grubhub, wat naar verwachting komend voorjaar gebeurt.