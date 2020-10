Over ruim twee jaar moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben, maar ondernemers lijken daar nog nauwelijks rekening mee te houden in hun zoektocht naar kantoorruimte. In minder dan 1 procent van de zoekopdrachten wordt het energielabel meegenomen. Dat blijkt woensdag uit cijfers van funda in business, de zakelijke tak van funda, die NU.nl heeft opgevraagd.

Bij slechts 0,2 procent van de zoekopdrachten in september filterden ondernemers hun resultaten op het energielabel. In de maanden daarvoor was dat aandeel met 0,1 procent nog iets kleiner. "Wij denken dat ondernemers eerst zoeken naar een passend pand en daarna pas kijken wat het energielabel eigenlijk is", zegt een woordvoerder over de cijfers.

Bij zoekopdrachten wordt veel vaker gefilterd op andere eigenschappen van een kantoorruimte. Zo wordt in 9 procent van de gevallen op de prijs gefilterd en in ruim 11 procent van de gevallen op oppervlakte. Bij twee op de drie zoekopdrachten worden helemaal geen filters gebruikt.

Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben. Heeft een kantoorpand dat niet, dan mag het niet langer als kantoor gebruikt worden. Er gelden wel wat uitzonderingen. Als bijvoorbeeld de terugverdientijd voor de energiebesparende maatregelen om tot energielabel C te komen langer dan tien jaar is, geldt de verplichting niet. Als een gebouw voor minder dan 50 procent als kantoor wordt gebruikt, geldt de verplichtig ook niet.

Al met al moeten naar schatting 62.000 van de 97.000 kantoorpanden in Nederland aan de verplichting voldoen. Daarvan hebben er op dit moment ongeveer twintigduizend minstens een energielabel C. Dit betekent dat de eigenaren van de overige 42.000 panden nog iets minder dan twee jaar en drie maanden de tijd hebben om hun pand energiezuiniger te maken.