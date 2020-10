Het is deze maand erop of eronder voor de verkoop van warenhuisketen HEMA. Het bedrijf kwam in juni in handen van een groep schuldeisers en die wil deze maand overeenstemming bereiken met een van de twee potentiële kopers. Als dat niet lukt, gaan de schuldeisers een jaar lang niet meer actief de markt op.

Dat blijkt uit stukken die HEMA heeft gepubliceerd ten behoeve van belanghebbenden. Als HEMA toch niet wordt verkocht, heeft dat geen consequenties voor de winkels.

De twee partijen die nog in de race zijn om HEMA over te nemen, zijn investeringsmaatschappijen Parcom en Alteri.

"Als er geen overeenstemming wordt bereikt met een van deze twee bieders, dan zullen onze aandeelhouders ervoor kiezen dat zij eigenaar blijven", aldus een woordvoerder van HEMA donderdag. "In de komende twaalf maanden wordt dan niet verder gezocht naar een koper, maar ligt de focus op de bedrijfsvoering."

De huidige aandeelhouders zullen geld aan de verkoop van HEMA willen overhouden en het is op dit moment niet het meest gunstige klimaat om een bedrijf te verkopen. Toen ze deze zomer eigenaar werden van HEMA hebben ze een deel van de schulden van de onderneming weggestreept.

Praat mee op NUjij Werk jij bij HEMA? Laat op reactieplatform NUjij weten hoe jij deze periode ervaart. Deel je verhaal met ons.

Schulden teruggebracht tot 300 miljoen

Medio juni bereikten HEMA en een groep schuldeisers overeenstemming over de overname van het winkelconcern door deze zogeheten obligatiehouders. Daarmee was HEMA niet langer van Marcel Boekhoorn, die eind 2018 eigenaar werd.

Onder de overeenkomst die HEMA en de schuldeisers in juni sloten, is 750 miljoen euro aan schulden teruggebracht tot 300 miljoen euro. In ruil daarvoor zijn die schuldeisers eigenaar van HEMA geworden. Deze groep schuldeisers had 600 miljoen euro van de schuld in handen via obligaties.