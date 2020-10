Agrarische bedrijven die te koop worden aangeboden, worden steeds vaker gekocht door particulieren die er willen wonen. Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerd onderzoek van NVM Agrarisch & Landelijk naar de vastgoedmarkt.

De afgelopen vijf jaar kwam ongeveer 60 procent van de agrarische bedrijven in de verkoop omdat de boer ermee ophield. "Steeds minder van de verkochte agrarische bedrijven worden gekocht door een andere ondernemer", constateert de NVM.

Vijf jaar geleden was dat nog meer dan 60 procent, inmiddels is dat teruggelopen tot net iets meer dan de helft (51 procent). Particulieren geven het aangekochte agrarische bedrijf een andere bestemming, want ze gaan er wonen. "De bedrijfsgebouwen of stallen die in zo'n geval overbodig zijn, worden dan vaak gesloopt."

Volgens NVM Agrarisch & Landelijk past deze ontwikkeling in de trend dat mensen vaker van de stad naar het platteland willen verhuizen. Daardoor loopt de krapte op het platteland op, net als eerder in de steden. "Doordat steeds meer mensen de afgelopen maanden zijn gaan thuiswerken, zie je een nog grotere vraag naar meer vierkante meters en een groene omgeving."