De banken achter Geldmaat brengen andere banken een redelijk tarief in rekening voor het gebruik van hun geldautomaten, concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in een woensdag verschenen onderzoek. De toezichthouder opende het onderzoek vanwege klachten over de hoogte van de tarieven.

Geldmaat is een netwerk van geldautomaten van ABN AMRO, ING en Rabobank. Sinds 2019 worden de automaten van deze drie banken geleidelijk overgenomen door Geldmaat. De drie banken willen er zo samen voor zorgen dat alle Nederlanders binnen een redelijke afstand van een geldautomaat wonen en dat de automaten beter over het land verspreid zijn.

Banken die geen eigen geldautomaten hebben, mogen tegen een vergoeding gebruikmaken van het netwerk van Geldmaat. Die vergoeding zou te hoog zijn, maar de ACM stelt op basis van het onderzoek vast dat deze banken juist minder voor de geldautomaten betalen dan de oprichtende banken. Bovendien staat de vergoeding in verhouding tot de kosten. De toezichthouder staakt daarom het onderzoek.

Wel signaleert de ACM dat de tarieven op dit moment niet helder genoeg zijn. Daarom treft Geldmaat na overleg met de toezichthouder een aantal maatregelen om de transparantie te verhogen.