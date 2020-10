Bij de honderd grootste beursgenoteerde bedrijven uit Nederland werken meer CEO's die Peter heten (5) dan vrouwelijke CEO's (4). Dat blijkt woensdag uit een rapport (pdf) van onderzoeksbureau Equileap, dat zich inzet voor gendergelijkheid in het bedrijfsleven. Volgens de organisatie is het daarmee slecht gesteld in Nederland, want bij geen van de onderzochte bedrijven werken op ieder niveau van de organisatie evenveel vrouwen als mannen.

Nederlandse bedrijven doen het op het gebied van gendergelijkheid gemiddeld genomen slechter dan ondernemingen in andere landen. Equileap geeft Nederlandse bedrijven een gemiddelde score van 37 procent, terwijl Franse bedrijven bijvoorbeeld een score krijgen van 48 procent.

Die score is gebaseerd op negentien verschillende criteria, waaronder het aandeel vrouwen onder de werknemers en leidinggevenden, de loonkloof, ouderschapsverlof en de omgang met seksuele intimidatie.

KPN doet het volgens Equileap het beste op het gebied van gendergelijkheid. Het telecombedrijf behaalde een gemiddelde score van 66 procent. Dat komt vooral door de kleine loonkloof bij het bedrijf en omdat KPN veel beleidsplannen heeft die erop gericht zijn om de genderongelijkheid te verkleinen. ASR en DSM haalden ook de top drie. Welke bedrijven de laagste score haalden, maakt Equileap niet bekend.