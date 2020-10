Nu de tweede coronagolf een feit is en meer ondernemers in financiële problemen dreigen te raken, komen de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en het Verbond van Verzekeraars met een stresstest. Daarmee kunnen ondernemers beoordelen of ze in zwaar weer dreigen te raken, maken de partijen woensdag bekend.

De zogenoemde Geldfit-test bestond al voor consumenten en is vanaf eind deze maand ook beschikbaar voor ondernemers. "Wanneer financiële problemen door de bank gesignaleerd worden, kan het al te laat zijn", zegt een woordvoerder van de NVB in een toelichting.

Volgens de NVB komen de problemen niet altijd aan de op­per­vlak­te: "Mensen zoeken niet gauw hulp." Het idee is dat ondernemers met de online test eerder uitzoeken hoe ze ervoor staan. "Het is heel laagdrempelig, niemand ziet het."

Mocht uit de test blijken dat er inderdaad problemen dreigen, dan wordt de ondernemer op weg geholpen naar verschillende vormen van hulp. "Zoals coaching door oud- of medeondernemers of een doorverwijzing naar gemeenteloketten voor ondernemers met financiële problemen."

Geldfit Zakelijk is ook bedoeld voor ondernemers voor wie het al te laat is. "Wanneer een bedrijf failliet gaat, dan eindigt de relatie met de bank. Ook dan is het fijn voor ondernemers als ze ergens terechtkunnen voor advies", zegt de woordvoerder van de NVB.