Miljardairs zijn tijdens de coronacrisis rijker dan ooit geworden, blijkt woensdag uit een rapport van de Zwitserse bank UBS en accountantskantoor PwC. Het vermogen van tweeduizend miljardairs, die samen goed zijn voor ongeveer 98 procent van het vermogen van alle miljardairs, is tijdens de eerste maanden van de pandemie met meer dan een kwart gegroeid.

Het vermogen van de groep miljardairs kwam door een stijging van de aandelenkoersen en groei in de technologiesector en gezondheidszorg voor het eerst boven 10 biljoen dollar (bijna 8,5 biljoen euro) uit. In juli had de groep een vermogen van 10,2 biljoen dollar, waarmee het record van 8,9 biljoen dollar van eind 2019 gebroken werd.

Het vermogen van de groep is in de afgelopen 25 jaar al meerdere keren over de kop gegaan. Naar schatting is het vijf tot tien keer zo groot geworden. Toch is de groei van dit jaar uitzonderlijk. Tussen 7 april en 31 juli groeide het vermogen van miljardairs in alle onderzochte sectoren. In de technologiesector en de gezondheidszorg kwam die groei neer op 36 tot 44 procent.

Tussen 2018 en juli 2020 zagen miljardairs in de techsector hun vermogen met 42,5 procent groeien tot 1,8 biljoen dollar. Miljardairs in de gezondheidszorg zagen hun vermogen in diezelfde periode met 50,3 procent toenemen tot 658,6 miljard dollar.

Iets meer dan tweehonderd van de onderzochte miljardairs hebben toegezegd een deel van hun vermogen te doneren om de coronacrisis te bestrijden. In totaal gaat het om 7,2 miljard dollar aan donaties.