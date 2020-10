AMDAX, dat klanten helpt bij de handel in cryptomunten, is als eerste bedrijf opgenomen in een speciaal register van De Nederlandsche Bank (DNB). Zo'n registratie is sinds mei verplicht voor alle bedrijven die in Nederland cryptomunten aanbieden. Zo hoopt DNB witwaspraktijken via digitale munten tegen te gaan.

Alle bedrijven die diensten leveren om bitcoins en andere cryptomunten te wisselen of op te slaan, moeten zich bij DNB registreren. Voordat bedrijven zo'n registratie krijgen, moeten ze kunnen aantonen waar het ingelegde geld van klanten vandaan komt.

AMDAX accepteert klanten met een portfolio vanaf minimaal 2,5 bitcoin, tegen de huidige koers omgerekend ruim 18.000 euro. Het bedrijf hoopt met de registratie te kunnen bijdragen aan een bredere acceptatie van cryptomunten. "Bitcoin en andere cryptovaluta's worden vaak ten onrechte geassocieerd met criminaliteit, terwijl bitcoin juist erg transparant is. De markt heeft dus behoefte aan wettelijke kaders, zoals die van DNB", zegt Lucas Wensing, directeur van het bedrijf.

Bedrijven die zich niet bij DNB registreren, mogen hun cryptodiensten niet aanbieden.