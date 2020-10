De toeslag voor medewerkers die op zondagen werken, hoeft wat de supermarkten betreft niet terug te komen in de nieuwe cao. Wat vakbond FNV betreft moet de toeslag juist omhoog, net als de reguliere lonen. Beide kampen onderhandelen woensdag over een nieuwe cao.

De vorige liep in juni af, zonder dat er een nieuwe overeenkomst was. Vakbonden FNV en CNV en werkgeversorganisaties Vakcentrum en VGL proberen de komende tijd tot een nieuwe cao te komen. Dat er woensdag al een akkoord ligt, lijkt vrijwel uitgesloten. De standpunten van de verschillende partijen liggen ver uit elkaar.

Zo wil FNV dat er bij alle medewerkers 5 procent loon bij komt. Voor jongeren onder de 21 jaar moet daar een extra bedrag bovenop komen. Ook de toeslagen voor onregelmatig werk, bijvoorbeeld op zondagen, mogen best wat hoger.

"Ik heb de cijfers gezien van de omzet bij supermarkten. Die zijn gewoon prima", aldus vakbondsbestuurder Mari Martens. "Er is zelfs een omzetgroei gerealiseerd. Dan is er best ruimte om de vergoedingen voor personeel wat te verhogen. Bovendien kunnen supermarkten zelf hun productprijzen bepalen, dus die extra kosten kunnen ze daarin gewoon doorberekenen."

Martens ziet dan ook niets in de wens van supermarktbedrijven om de toeslagen te verminderen. "Supermarkten zijn steeds vaker tot 12 uur 's avonds open en beginnen ook eerder. Daar moet gewoon voor betaald worden."

Patricia Hoogstraaten van het Vakcentrum is wat gematigder van toon. Ze geeft aan dat werkgevers inderdaad afbouw willen van de toeslagen, vooral de zondagtoeslag. "We moeten toe naar een cao die meer in overeenstemming is met de moderne tijd van de 24-uurseconomie", aldus Hoogstraaten, die zelf aan de onderhandelingstafel zit.

Ook wil ze nieuwe afspraken maken over reguliere lonen. Aan welke aanpassingen het Vakcentrum precies denkt, is niet duidelijk. "Die discussie voeren we aan de onderhandelingstafel." Het hangt bovendien samen met andere afspraken, bijvoorbeeld over pensioenpremies en toeslagen. Ook is er bij supermarkten onzekerheid over de gevolgen van de coronacrisis voor het bestedingspatroon van consumenten.

De cao wordt afgesloten voor zo'n 300.000 medewerkers en gaat gelden voor onder andere reguliere supermarkten, biosupers en delicatessenzaken.