De Ingka Group, wereldwijd franchisenemer van 374 van de 424 IKEA-winkels, heeft in het afgelopen jaar in Nederland meer omgezet dan in de twaalf maanden daarvoor, meldt IKEA dinsdag. In het fiscale jaar 2020 dat tot 31 augustus liep, groeide de omzet met 3,1 procent naar 1,37 miljard euro, terwijl de vestigingen in die periode vanwege de coronacrisis zes weken gesloten waren.

Wereldwijd is de omzet in het fiscale jaar gedaald van 36,7 miljard euro naar 35,2 miljard euro. De winst meldt het bedrijf niet.



De coronacrisis had ook een effect op de bezoekersaantallen. In het fiscale jaar 2019 kwamen nog 839 miljoen consumenten naar de winkels, dit jaar waren dat er met 706 miljoen iets minder. Daarentegen vonden meer klanten de weg naar de website. De website van IKEA kreeg 3,6 miljard bezoekers in het afgelopen fiscale jaar, tegen 2,6 miljard in het voorgaande jaar.

De bezoekers gaven ook meer uit. De online verkoop groeide met 60 procent, waardoor de webwinkel van de meubelgigant een sterkere groei liet zien dan in 2016. Toen steeg de online verkoop met 48 procent. Op dit moment wordt 18 procent van de producten via internet verkocht, vorig jaar was dat aandeel nog 11 procent.

IKEA denkt dat de cijfers zo positief zijn, omdat mensen door de coronacrisis meer thuis zijn en daar een fijnere plek van willen maken. Veel consumenten maken van hun huis een geschiktere plek om te werken of leren en daardoor hebben ze meer meubels nodig.