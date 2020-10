Meer dan de helft van de ondernemers in de evenementenbranche ziet de toekomst van zijn of haar bedrijf somber in. Daarnaast is een kwart onzeker over de toekomst. Dat blijkt dinsdag uit een peiling van het Eventplatform, een overkoepelend overlegplatform van organisaties in de zakelijke evenementenbranche.

Op de peiling hebben 362 bedrijven in de zakelijke evenementenbranche gereageerd. Door de coronacrisis is de evenementenbranche in het voorjaar volledig tot stilstand gekomen. Veel evenementen worden nu online gehouden, of maar deels fysiek, waardoor de inkomsten in de sector sterk gedaald zijn.

Voordat de coronacrisis begon, bedroeg de verwachte omzet in de sector voor dit jaar 5,2 miljard euro. Door de coronacrisis daalt dat naar verwachting naar slechts 1 miljard euro. In het laatste kwartaal van dit jaar denken ondernemers in de branche hun omzet voor ongeveer een vijfde uit andere werkzaamheden te halen, door bijvoorbeeld hun personeel te detacheren of bij te springen in de uitvaartsector.

Hoewel bedrijven in de evenementensector ook gebruik kunnen maken van steunmaatregelen van de overheid, verliezen toch veel mensen hun baan. Normaal gesproken werken er ongeveer 71.000 mensen in de branche, waarvan een kwart zzp'er is. Volgens de peiling zijn ruim zeventienduizend zzp'ers in de branche hun werk kwijtgeraakt en zitten ook meer dan zestienduizend werknemers zonder baan.