De Duitse maakindustrie haalde in augustus meer orders binnen dan verwacht, maakt het ministerie van Economische Zaken dinsdag bekend. In augustus was het aantal orders 4,5 procent groter dan in juli. Dat is een fors grotere stijging dan waar rekening mee gehouden was.

Economen en analisten gingen op voorhand uit van een stijging van 2,6 procent. Volgens het ministerie is er dan ook sprake van een inhaalslag op een "opzienbarend tempo".

Daarentegen loopt het aantal orders nog altijd 3,6 procent achter op het niveau van februari, zo meldt het ministerie van Economische Zaken.

De Duitse industrie profiteerde vooral van een opleving van de wereldhandel en betere vooruitzichten in de eurozone