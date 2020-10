Een verdere opleving van het coronavirus in het buitenland, nieuwe lockdowns en een terugval in de wereldhandel zullen Nederlandse bedrijven hard raken, stellen het Centraal Planbureau (CPB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een dinsdag gepubliceerd onderzoek. Vooral de transportsector en de industrie zijn kwetsbaar.

Het CPB en het CBS wijzen op dit voorjaar, toen de Nederlandse uitvoer in het tweede kwartaal met 15 procent onderuitging ten opzichte van een jaar eerder.

Zelfs in een zogeheten licht scenario, waarin een nieuwe wereldwijde lockdown ongeveer even lang duurt als die van eerder dit jaar, zal de toegevoegde waarde in sommige sectoren mogelijk met 13 procent dalen.

Als de buitenlandse lockdownmaatregelen zes maanden tot een jaar van kracht blijven, krijgen Nederlandse bedrijven in de transportsector te maken met een daling van 14 tot 25 procent van de bruto toegevoegde waarde. Daar veranderen eventuele beperkte coronamaatregelen in Nederland niets aan, schrijft het CPB.

Het planbureau waarschuwt dat het mkb hard kan worden geraakt als ondernemingen in de Nederlandse transport- en industriesector in de problemen raken, aangezien die zijn "ingebed in een netwerk van Nederlandse toeleveranciers en afnemers".