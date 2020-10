Olie- en gasconcern ExxonMobil heeft plannen om maximaal 120 van de 1.500 arbeidsplaatsen in Nederland te schrappen, zo meldt een woordvoerder van het bedrijf. Medewerkers en de ondernemingsraad zijn hierover maandagochtend ingelicht.

Relatief de meeste banen worden geschrapt op het hoofdkantoor van de oliemaatschappij in Breda. Ook bij de fabriek in Rotterdam verdwijnen banen. Uitgangspunt hierbij is dat gedwongen ontslagen zoveel mogelijk worden voorkomen, al zijn ze niet helemaal uitgesloten.

ExxonMobil is momenteel in overleg met vakbonden en de ondernemingsraad om tot een sociaal plan te komen. Het energieconcern wil de bezuinigingsronde eind 2021 hebben afgerond.

De ontslagronde in Nederland is onderdeel van een grotere bezuiniging die het bedrijf doorvoert in Europa. In totaal moeten er op het continent zestienhonderd banen verdwijnen.

Ook elders in de wereld wordt bezuinigd. Oorzaak hiervan is een teruglopende vraag naar en dalende prijzen van energie, vooral ingegeven door de COVID-19-pandemie.