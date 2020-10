De bloemensector heeft zich veel sneller hersteld dan in het begin van de coronacrisis werd verwacht, toen de handel juist instortte. Omdat we vaker thuis zijn, halen we bloemen in huis om de boel op te fleuren en we versturen ook veel vaker een boeket naar een ander.

"Mensen hebben bloemen meer leren waarderen", zegt een woordvoerder van bloemenveiling FloraHolland tegen NU.nl. "Over de hele linie is het beeld positief en is de vraag veel sneller hersteld dan we durfden te hopen."

Natuurlijk zijn er ook deelmarkten waarin de vraag nog steeds achterblijft, wat FloraHolland ziet in de vraag naar snijorchideeën en hortensia's. "De witte vooral, typisch bloemen voor bruiloften en evenementen." Ook hotels en bedrijven kopen minder bloemen om bij de receptie te zetten.

"Baliebloemen noemen we dat", zegt Jeroen de Zwart, algemeen directeur van Fleurop, die samen met Topbloemen de grootste is in de bezorging van bloemen. Baliebloemen worden bij uitstek door individuele bloemisten geleverd. "We zien dat bedrijven wel veel vaker een bloemetje versturen aan hun medewerkers."

De hele keten profiteert van meer vraag naar bloemen

Aan het begin van de coronacrisis zagen de bloemenbezorgers de bestellingen verviervoudigen. "Dat nam in de zomer weer wat af, zoals altijd het geval is, maar het bleef nog altijd tot 50 procent boven normaal", aldus De Zwart. En sinds de tweede golf en de oproep om weer meer thuis te werken, ziet Fleurop het aantal bestellingen ook weer duidelijk oplopen.

De Zwart: "Er is zeker sprake van een verdubbeling van het aantal bestellingen sinds vorige week." Volgens de algemeen directeur heeft dat ook te maken met dat mensen nu minder bezoekers mogen ontvangen. "Dus ook voor de verjaardag wordt vaker een bloemetje bezorgd." Vooral plukboeketten zijn geliefd, kleurige bossen bloemen.

Zo'n kleurrijk boeket dat aan de deur wordt afgeleverd kost volgens de Fleurop-directeur tegenwoordig gemiddeld 35 euro en de prijs loopt de laatste tijd een beetje op. Dat bevestigt ook de woordvoerder van FloraHolland. "De omzetten lopen op doordat de prijzen iets omhooggaan. Maar die prijs kan alleen omhooggaan als er voldoende vraag is en daar profiteert de hele keten van mee."