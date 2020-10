De subsidieregeling voor elektrische auto's wordt binnenkort gewijzigd. Het is dan voor particulieren niet meer mogelijk om nu al een beroep te doen op de subsidiepot van volgend jaar, is maandag te lezen in een Kamerbrief.

Particulieren die een volledig elektrische auto wilden aanschaffen of privé leasen konden een subsidie van 4.000 euro krijgen. Zij kwamen daar sinds 4 juni voor in aanmerking. Al binnen acht dagen was de subsidiepot voor de aanschaf van een nieuwe auto helemaal leeg. Aanvragen die daarna binnenkwamen, werden doorgeschoven naar 2021.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat schrijft nu dat ze het niet wenselijk vindt dat een deel van het budget voor het aankomende jaar al op is. Als dat zo doorgaat is er in 2025, het laatste jaar van de subsidieregeling, geen geld meer over voor mensen die dan een elektrische auto willen kopen.

Daarom wordt het beleid zo spoedig mogelijk gewijzigd. Particulieren die dit jaar al een aanvraag hebben gedaan die doorgeschoven is naar volgend jaar, blijven gewoon op de lijst staan. Ook particulieren die nog geen aanvraag hebben gedaan, maar dat doen voordat de regeling is gewijzigd, komen op die lijst terecht.

Naar verwachting duurt het nog enkele weken om de wijziging door te voeren. Overigens is er nog wel subsidie beschikbaar voor het kopen van een tweedehands elektrische auto.