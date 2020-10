De supermarktketens Albert Heijn, Lidl, Dirk en Dekamarkt hebben op vaste tijden van een dag een zogenoemd tweede ouderenuurtje. Plus, Jumbo en ALDI hebben dat niet en laten de winkeliers zelf bepalen wanneer het uurtje is. Dat blijkt uit navraag door NU.nl.

Premier Mark Rutte drong er vorige week tijdens zijn persconferentie op aan dat supermarkten twee keer per dag een uur beschikbaar stellen voor ouderen en kwetsbare mensen om hun boodschappen in alle rust te kunnen doen. Deze ouderenuurtjes, voor ouderen vanaf zeventig jaar, zijn maandag ingegaan.

Supermarktkoepel CBL liet vrijdag weten dat alle supermarkten tussen 7.00 en 8.00 uur in de ochtend een ouderenuurtje hebben. De invulling van het tweede dagelijkse uur werd aan de ketens gelaten. "Wij hebben ervoor gekozen om dit aansluitend van 8.00 tot 9.00 uur in de ochtend te doen voor alle filialen", zegt een woordvoerder van marktleider Albert Heijn.

Ouderenorganisatie ANBO had kritiek op het ouderenuurtje en ook op het vroege tijdstip daarvan. "Ieder uur heeft voor- en nadelen", zegt de AH-woordvoerder daarover. Ook de ruim 120 winkels van Dirk hebben een vast tijdstip het tweede dagdeel waarop ouderen boodschappen kunnen doen, maar die kiezen juist voor tussen 19.00 uur en 20.00 uur in de avond.

Winkels communiceren de tijden in de winkel en online

De bijna tachtig winkels van Dekamarkt, een andere formule van hetzelfde moederbedrijf, kiezen er net zoals de winkels van AH voor om het ochtenduurtje oprekken tot twee uur. "We communiceren dit in de winkel, in dagbladadvertenties en online", aldus een woordvoerder.

Ook Lidl heeft van het eerste uurtje, twee uur gemaakt, tot 9 uur dus.

Een woordvoerder van Plus zegt dat de circa 270 winkels zelf bepalen wat ze doen. "Het kan per gebied heel erg verschillen waar behoefte aan is. Zo is er landelijk afgesproken dat er een ouderenuurtje is van 7.00 tot 8.00 uur in de ochtend, maar als dat voor de lokale markt niet prettig is, dan mogen de winkeliers daarvan afwijken."

Jumbo en ALDI (vijfhonderd winkels) laten de winkeliers ook ieder voor zich bepalen wanneer ze een tweede ouderenuurtje plannen. De supermarkten communiceren de tijdstippen in ieder geval in de winkels en online.