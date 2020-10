Tijdens de coronacrisis zijn onnodig veel ontslagen gevallen omdat veel cao-regels te streng zijn, meldt werkgeversvereniging AWVN maandag. De organisatie pleit voor soepelere regels voor onder meer het tijdelijk verlagen van loonkosten en het inzetten van werknemers in andere functies. Zo kunnen bedrijven meer personeel in dienst houden.

De vereniging vindt dat in toekomstige cao's meer ruimte moet komen voor werkgevers om lonen tijdelijk te verlagen in tijden van crisis. Ook zouden ondernemers hun personeel meer uren per week moeten kunnen inzetten om productieachterstanden in te halen. Daarbij zouden ze dan ook werknemers uit andere functies moeten kunnen inzetten.

Als voorbeeld noemt de AWVN een voedingsfabrikant die een productieachterstand wil inhalen. Dit wordt bemoeilijkt doordat de cao verbiedt dat werknemers meer dan 38 uur per week worden ingezet. Ook mag kantoorpersoneel niet tijdelijk in de productie aan de slag. Dit zorgt voor onnodige problemen in tijden van crisis.

De AWVN is naar eigen zeggen de belangrijkste adviseur van het Nederlandse bedrijfsleven op het gebied van werkgever- en werknemerschap en cao's. Tijdens het jaarcongres van de vereniging dat maandag plaatsvond, wees directeur Raymond Puts erop dat ondernemers nu vaak geen andere keuze hebben dan personeel te ontslaan als ze willen bezuinigen op loonkosten. Dat is echter zeker niet altijd de enige oplossing.

Puts vindt dat zowel werkgevers als werknemers veel te winnen hebben door arbeidsvoorwaarden flexibeler te maken. Dit zou zorgen voor meer zekerheid van baan en inkomen, en minder afhankelijkheid van flexwerkers. De vereniging hoopt daarom dat vakbonden hiervoor openstaan tijdens toekomstige cao-onderhandelingen.

Of dat daadwerkelijk zo is, is even afwachten. Vakbond FNV meldt alvast niets te zien in de plannen. "De bescherming van een vaste baan is nodig om werknemers zeggenschap te geven over hun werk. Dát moet de norm zijn. Als je vaste baan zo geflexibiliseerd wordt dat grip en zeggenschap volledig verdwijnen, wordt alles eenzijdig door bedrijfsbelangen bepaald", zegt Zakaria Boufangacha, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij FNV.

Hij ziet de plannen van de AWVN vooral als een excuus voor werkgevers om de prijs van arbeid te drukken. "Er zijn al voldoende mogelijkheden in de cao om mee te ademen met het werkaanbod."