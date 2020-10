De tweede golf van het coronavirus en de aankondiging van nieuwe maatregelen door de regering hebben maar een heel klein effect op de aanloop in de Nederlandse winkelstraten. Vergeleken met de week ervoor, was het afgelopen week iets minder druk in de winkelstraat, blijkt uit maandag gepubliceerd onderzoek van RMC.

"Het was iets minder druk op straat na de persconferentie van Rutte dan de week daarvoor", zegt directeur Huib Lubbers. Het scheelde volgens RMC 1 procentpunt.

Praat mee op NUjij Ben jij winkelier? Laat op reactieplatform NUjij weten of jij het geschetste beeld herkent of niet. Deel je ervaringen met ons.

Volgens het bureau dat de drukte in de winkelstraten meet, is het wel nog steeds fors minder druk in de winkelstraten dan vorig jaar. Zo waren er afgelopen week ruim 55,5 procent minder bezoekers in de winkelstraten dan in de vergelijkbare week vorig jaar. Het weer was ongeveer hetzelfde.

Winkeliers zien wel dat klanten die komen, vaker iets kopen. "En de mensen die wat kopen, geven ook meer per keer uit. Die trend zien de retailers al enige tijd", aldus Lubbers. "Mensen komen doelgerichter naar de winkel."

In de grote steden zijn de winkelstraten nog altijd ruim 60 procent rustiger dan voor de coronacrisis, bij de kleinere steden worden 50 procent minder bezoekers geteld.