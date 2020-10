Vorige maand werd op het vlak van duurzame energie een record gevestigd. Op 24 september werd voor het eerst twee uur lang meer dan 5.000 megawattuur elektriciteit met windmolens geproduceerd. Dat komt neer op een derde van de elektriciteitsvraag op dat moment, blijkt maandag uit cijfers van Energieopwek.nl.

Op deze site wordt bijgehouden hoeveel duurzame energie in Nederland wordt opgewekt. Het record van 24 september kon worden gevestigd doordat nieuwe windmolens van het windpark in Borssele op het net waren aangesloten en er een stevige wind stond. Het record werd tussen 13.00 en 15.00 uur gevestigd.

In heel september werd relatief veel duurzame energie geproduceerd. In totaal viel de productie van hernieuwbare energie, waar elektriciteit, warmte en transportbrandstof onder wordt verstaan, in die maand 28 procent hoger uit dan een jaar eerder.

Dat komt ook doordat september een vrij zonnige maand was. De zon scheen vorige maand 201 uur, tegen een meerjarig gemiddelde van 143 uur in september. Daardoor was de zon de grootste producent van duurzame stroom. Bijna 8 procent van de totale stroomproductie kwam van zonnepanelen.