De schade als gevolg van het coronavirus gecombineerd met een no deal-Brexit kunnen het Verenigd Koninkrijk tien jaar lang zo'n 134 miljard pond (bijna 148 miljard euro) aan bruto binnenlands product (bbp) per jaar kosten. Tot die conclusie komt advocatenkantoor Baker McKenzie in een maandag gepubliceerd onderzoek.

Volgens het onderzoek Merged Realities of Brexit and COVID-19 is het verschil in bbp tussen een Brexit met of zonder een handelsakkoord 0,8 procentpunt. De uitbraak van COVID-19 en de daarmee gepaard gaande maatregelen leiden ertoe dat het Britse bbp 2,2 procent lager uitvalt dan eerder voorzien.

Als de EU en het VK een handelsakkoord sluiten, zullen de Britten evengoed 3,1 procent aan bbp inleveren ten opzichte van een scenario waarin ze onderdeel van de EU zouden blijven. Bij de Brexit daalt bijvoorbeeld de export van goederen met ruim 6 procent.

Zonder deal loopt het verlies aan economische groei voor het VK op tot 3,9 procent.