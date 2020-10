Het bedrijf achter de stint is failliet. Dat zegt Edwin Renzen, mede-eigenaar van Stintum, maandag in een interview met de Volkskrant. Een nieuwe generatie elektrische bolderkarren is zo goed als klaar, maar goedkeuring van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat liet te lang op zich wachten.

Het originele vervoermiddel voor maximaal tien kinderen werd door de minister de toegang tot de openbare weg ontzegd, na het fatale ongeval met een stint in Oss in september 2018. Bij een botsing met een trein kwamen vier jonge kinderen om het leven, de begeleider en een ander kind raakten zwaargewond.

Het bedrijf diende in de weken na het ongeluk al een faillissementsaanvraag in, maar trok die later weer in. Sindsdien werkt de fabrikant aan een nieuwe versie van de stint, de BSO Bus.

Volgens Renzen staan in een loods in Nijkerk zestig van de 1.500 bestelde BSO Bussen klaar om in gebruik te worden genomen. De nieuwe elektrische bolderkar beschikt onder meer over een stalen rolkooi, zijspiegels en een 'black box'. Volgens de fabrikant zijn de Rijksdienst voor het Wegverkeer en onderzoeksinstituut TNO tevreden. Het wachten was op goedkeuring van het ministerie.

Minister wilde nieuwe methodiek om risico's te bepalen

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) stuurde op 16 juli van dit jaar een brief naar de Tweede Kamer waarin ze het besluit uitstelde. Ze wilde eerst van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) een nieuwe methodiek die laat zien hoeveel risico's voertuigen in het verkeer lopen.

Volgens Renzen verandert de minister "aan het eind van de wedstrijd plotseling de spelregels. Als je op dit punt in het proces nog eens gaat uitstellen, dan wil je niet dat de stint terugkomt op de weg. Maar zeg dat dan."

Van Nieuwenhuizen begrijpt het ongeduld, maar volgens haar gaan "zorgvuldige besluitvorming en de verkeersveiligheid boven snelheid en innovatie".

Edwin Renzen heeft vorige week al zijn negentien overgebleven personeelsleden ontslagen. Maandag krijgen de driehonderd kinderopvangorganisaties die gebruik maken van de stint te horen dat ze niet meer hoeven te rekenen op een BSO Bus.

Oorzaak ongeluk niet te achterhalen

Afgelopen juli concludeerden het Openbaar Ministerie (OM) en de politie dat de oorzaak van het ongeluk niet te achterhalen valt. Uit onderzoek is gebleken dat de bestuurder er tijdens het ongeval alles aan heeft gedaan om de stint tot stilstand te brengen.

Daar slaagde ze niet in. De stint was nog in beweging toen deze onder de spoorboom doorging, en ook toen het voertuig in botsing kwam met een trein. Er zijn op of in de stint geen sporen gevonden die duiden op een defect of storing kort voor het ongeluk.

Uit eerder onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) bleek al dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onvoldoende aandacht had voor de veiligheid bij de toelating van gemotoriseerde voertuigen zoals de stints. Minister Van Nieuwenhuizen bood hierop haar excuses aan.