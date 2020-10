Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Britse premier Boris Johnson hebben de Brexit-onderhandelaars aangespoord om de onderlinge verschillen te overbruggen. Dat maakten beide leiders zaterdagmiddag na een onderling telefoongesprek bekend.

De Commissievoorzitter en de Britse premier spraken onder meer over de volgende stappen in de onderhandelingen en benadrukten de belangrijke rol van de Brexitonderhandelaars in dit proces.

Hoewel Von der Leyen en Johnson erkennen dat er nog "significante" verschillen bestaan tussen de machtsblokken, bestaat er wel tevredenheid over de progressie die er de afgelopen week is geboekt.

Volgens de Britse hoofdonderhandelaar David Frost is er nog te weinig speelruimte te zien op het vlak van het verkeer in goederen en diensten, transport, energie, sociale zekerheid en deelname in EU-programma's. Het meeste heikele punt is volgens de Britten echter het gemeenschappelijke visserijbeleid.

De EU, onder aanvoering van hoofdonderhandelaar Michel Barnier, wil dat Europese schepen hun toegang behouden tot de Britse wateren, de Britten willen zelf kunnen bepalen wie er wel of niet welkom is.

De partijen zullen in ieder geval tot de komende EU-top op 15 en 16 oktober onderhandelen, zo bevestigde ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel vrijdag.

De EU wil voor het einde van oktober een deal hebben over een handelsovereenkomst. Op die wijze kan het verdrag nog voor de jaarwisseling worden geratificeerd.