Kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) heeft de triple-A-status, het hoogst mogelijke rapportcijfer, van Duitsland in stand gehouden. Het vooruitzicht van de Duitse economie is op stabiel gezet.

Duitsland wordt door S&P beschouwd als een van de kredietwaardigste landen. Wel heeft het land te maken met economische krimp als gevolg van de coronacrisis. Sterke buffers en een omvangrijk herstelplan leiden er echter toe dat Berlijn de crisis lijkt te kunnen opvangen.

Duitsland noteerde een krimp van 10,1 procent in het tweede kwartaal van dit jaar. Daarmee daalde het bruto binnenlands product (bbp) weliswaar minder hard dan in Frankrijk of Spanje, maar was de krimp groter dan in Nederland.

De verwachting is dat de grootste economie van Europa begin 2022 pas weer terug is op het niveau van voor de coronacrisis.

S&P wijzigde ook de kredietwaardigheid van Frankrijk, een andere grote Europese economie, niet. Het rapportcijfer voor de Franse economie blijft AA, met net als Duitsland een stabiel vooruitzicht.