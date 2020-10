Bedrijven in de scheepsrecycling in Turkije doen goede zaken, nu een toenemend aantal cruiseschepen daar aanmeert om ontmanteld te worden. Dat constateert het hoofd van de branchevereniging voor scheepsrecycling vrijdag in gesprek met Reuters. Vanwege de coronacrisis ligt de cruisevaart grotendeels stil, waardoor veel schepen overbodig zijn geworden.

"We proberen van deze crisis een kans te maken", aldus Kamil Onal. "Scheepsrecycling zit sinds de coronacrisis in de lift."

De sector is grotendeels geconcentreerd in Aliaga in de provincie Izmir, waar zo'n 2.500 mensen werkzaam zijn in de branche. Op dit moment worden er vijf cruiseschepen ontmanteld. Volgens Onal komen daar binnenkort nog drie schepen bij.

Van de schepen wordt vooral het staal hergebruikt. Het ontmantelde volume neemt dit jaar naar verwachting met 57 procent toe tot 1,1 miljoen ton. Andere onderdelen van het schip, zoals delen van het interieur, worden doorverkocht aan lokale ondernemers, waaronder hoteleigenaren.