David Frost, hoofdonderhandelaar namens het Verenigd Koninkrijk, vreest dat er niet genoeg tijd is om vóór de aanstaande EU-top van 15 en 16 oktober een handelsakkoord te sluiten. Wel ziet hij aanknopingspunten en een raamwerk van een mogelijk akkoord. Dat zei Frost vrijdag na afloop van de onderhandelingsweek.

De hoofdonderhandelaar is vooral blij met de geboekte vooruitgang op het onderdeel gezagshandhaving. Tegelijkertijd zei Frost dat de Britten nog te weinig speelruimte zien op het vlak van het verkeer in goederen en diensten, transport, energie, sociale zekerheid en deelname in EU-programma's.

Het meest heikele punt is volgens Frost de onenigheid over het zogeheten gemeenschappelijke visserijbeleid, waarin kort gezegd geregeld is dat de lidstaten in elkaars territoriale wateren mogen vissen.

"De standpunten op dit vlak liggen jammer genoeg nog erg ver van elkaar af. Zonder extra realiteitszin en flexibiliteit vanuit de EU dreigt dit verschil onoverbrugbaar te worden", waarschuwde Frost.