Supermarkten hebben vanaf maandag 5 oktober tussen 7.00 uur en 8.00 uur een ouderenuurtje. Daarin kunnen alleen ouderen en andere kwetsbare groepen hun boodschappen doen, heeft de belangenverenigingen voor supermarkten CBL vrijdag bekendgemaakt.

Om de verspreiding van het coronavirus onder kwetsbare groepen een halt toe te roepen, besloot het kabinet eerder deze week supermarkten te verplichten een ouderenuurtje in te voeren.

Het gaat hierbij om twee uren per dag. Naast het eerdergenoemde ochtenduur mogen supermarkten zelf bepalen welk ander uur van de dag ze hiervoor gebruiken. Overigens blijven ouderen op andere uren van de dag ook welkom.

Het ouderenuurtje staat open voor iedereen die valt onder de kwetsbare groepen die het RIVM heeft geformuleerd. Het betreft mensen van zeventig jaar of ouder of mensen die jonger zijn, maar kampen met gezondheidsproblemen, zoals een hart- of longaandoening.

De maatregel wordt ingevoerd bij supermarkten die ruimte hebben voor meer dan dertig klanten tegelijk. De kleine buurtsupers voeren in een aantal gevallen dus geen exclusief uurtje voor kwetsbaren in. Na de eerste week zal het CBL samen met de leden en vertegenwoordigers van ouderen en andere kwetsbare groepen het effect van de speciale openingsuren evalueren.

"Daarbij kijken we niet alleen naar de behoefte aan de uren bij de kwetsbare groepen en het gebruik van deze uren, maar ook naar de effecten voor andere klanten die met beperktere openingstijden te maken krijgen", aldus de belangenvereniging.

Ouderenbond ANBO meldde eerder al dat het weinig heil ziet in een ouderenuurtje. Ze vrezen voor stigmatisering en irritatie bij groepen die op sommige momenten de supermarkt niet in mogen. Volgens de bond is het uurtje helemaal niet nodig, zolang iedereen 1,5 meter afstand houdt.