Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft vrijdag gezegd dat de EU nog altijd positief tegenover een handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk staat, maar niet "tegen elke prijs". Ze zal zaterdag telefonisch met de Britse premier Boris Johnson over vervolgstappen praten nu er geen officiële onderhandelingsrondes meer gepland staan.

Volgens Von Der Leyen is er in de afgelopen week weliswaar progressie geboekt, maar staan er bij grote kwesties als eerlijke concurrentie en een gelijk speelveld nog steeds vraagtekens. Ook premier Johnson bestempelde de gesprekken bij monde van een woordvoerder als "constructief."

De partijen zullen tot aan de komende EU-top op 15 en 16 oktober onderhandelen, zo bevestigde de Duitse bondskanselier Angela Merkel eerder op vrijdag. Volgens Merkel is er reden voor optimisme zolang de partijen met elkaar in gesprek blijven. "Waar een wil is, is een weg", voegde Von Der Leyen eraan toe.

Ook de markt lijkt de kans op een handelsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk niet uit te vlakken. De Amerikaanse zakenbanken Citi en JPMorgan Chase gaven vrijdag te kennen dat een akkoord waarschijnlijker is dan geen deal.

Toch zullen de onderhandelingen onder druk staan, aangezien premier Johnson eerder heeft gezegd dat 15 oktober wat hem betreft de uiterste datum voor een handelsakkoord is. Zijn woordvoerder onderstreepte die boodschap op vrijdag.

Bronnen rond Michel Barnier, hoofdonderhandelaar namens de EU, zeggen dat de er tot uiterlijk eind oktober gepraat kan worden.