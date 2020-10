Uitvaartorganisatie Yarden, met een miljoen polishouders de nummer twee van Nederland, verkeert al enige tijd in financiële moeilijkheden. Marktleider DELA zag eerder deze week af van een overname. Yarden zegt zich te beraden op de nu ontstane situatie.

Om financieel meer lucht te krijgen, wilde Yarden 390.000 zogenoemde pakketpolissen aanpassen. Een klein deel van die polishouders verzet zich - vooralsnog met succes - bij de rechter tegen dat plan.

"We gaan in spoedappel naar aanleiding van die uitspraak. We hopen dat de ingreep in de polissen alsnog groen licht krijgt", zegt een woordvoerder vrijdag. "Mocht Yarden weer verliezen, dan moeten we nieuwe maatregelen voorbereiden."

De woordvoerder wil niet zeggen wat die maatregelen behelzen en ook niet of een reorganisatie een logische volgende stap zou zijn. Yarden heeft zo'n negenhonderd medewerkers in dienst.

Met een overname door branchegenoot DELA zou Yarden gered zijn. Maar juist omdat Yarden de beoogde aanpassing van de pakketpolissen nog niet kan doorvoeren, ziet DELA af van de overname. Volgens de laatstgenoemde partij kan het nog jaren duren voordat juridisch vast komt te staan of Yarden de polissen kan aanpassen.

Ook is nog volstrekt onduidelijk wat de gang van zaken voor de leden van Yarden betekent. "We beraden ons op wat dit voor de polishouders betekent", besluit de woordvoerder.