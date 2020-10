Elon Musk heeft gesuggereerd dat de modellen van Tesla volgend jaar ook in India op de markt komen. Dat deed de topman vrijdag op Twitter in een reactie op een vraag van de Tesla Club India.

"Zeker weten volgend jaar", twitterde Musk als antwoord op de vraag wanneer Tesla de Indiase automarkt betreedt.

Het is niet voor het eerst dat de Tesla-topman dergelijke toezeggingen doet. Vorig jaar verstuurde hij een vergelijkbaar bericht. Daarnaast heeft Musk meermaals laten weten dat de importheffingen in India de auto's waarschijnlijk onverkoopbaar maken.

De Indiase automarkt is ondanks een bevolking van ruim 1,35 miljard relatief klein. In 2019 werden net geen 3,4 miljoen voertuigen verkocht. In India verplaatst men zich vooral op tweewielers, waar er ruim 21 miljoen van werden geregistreerd in 2019.