Albert Heijn (AH) geeft zijn circa honderdduizend medewerkers in december een voorschot op de winstuitkering van 70 procent van het salaris, in plaats van de gebruikelijke 45 procent. Daarnaast krijgen de werknemers nog een extraatje van 15 procent van het loon, heeft AH vrijdag aan het personeel laten weten. Een woordvoerder van het supermarktbedrijf bevestigt dat.

Normaliter krijgen AH-werknemers tegen het eind van het jaar, bij wijze van voorschot, een winstuitkering van 45 procent van het periodeloon, zoals dat bij de grootgrutter heet. In het voorjaar van het volgende jaar wordt dit dan aangevuld, of in theorie gekort, op basis van de daadwerkelijk geboekte resultaten.

De supermarktbranche is een van de sectoren die tijdens de coronacrisis juist uitzonderlijk goede zaken doen. Dat geldt ook voor AH. De verwachting is dan ook dat de winst behoorlijk hoger uitvalt dan aan het begin van het jaar kon worden voorzien.

CEO Marit van Egmond spreekt in het bericht aan de medewerkers van een "uitzonderlijk jaar". "De bijzondere omstandigheden vragen niet alleen veel van ons, ze zorgen er ook voor dat het een uitzonderlijk jaar wordt voor Albert Heijn. We staan er goed voor."

AH maakt aan het eind van het jaar naast de winstuitkering nog eens 15 procent van het periodesalaris aan de werknemers over. Werknemers bij Albert Heijn krijgen dertien keer per jaar een periodesalaris dat is gebaseerd op een periode van vier weken.