Het aantal buitenlandse toeristen dat in augustus naar Spanje ging, is met ruim drie kwart gedaald ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het nationaal statistisch bureau INE.

In wat normaliter een van de piekmaanden voor het toerisme is, kwamen 2,4 miljoen buitenlandse toeristen naar Spanje. Voor het hele jaar staat de teller nu op 15,7 miljoen toeristen. Dat zijn er zo'n 73 procent minder dan in 2019.

De bestedingen van de internationale bezoekers kwamen in augustus bijna 80 procent lager uit dan in dezelfde maand vorig jaar. De Spaanse economie is in hoge mate afhankelijk van het toerisme.

De bezoekers die nog wel kwamen, kwamen vooral uit Frankrijk (35,4 procent), Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Volgens de cijfers van INE gingen in augustus ruim 150.000 Nederlanders naar Spanje op vakantie, een daling van 66,7 procent.