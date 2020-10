Amazon doet in een blog uitgebreid verslag van wat het bedrijf sinds de uitbraak van COVID-19 heeft gedaan en hoeveel besmettingen er zijn onder de werknemers. De webgigant roept andere bedrijven op ook openheid van zaken te geven.

Amazon zegt dat bijna 20.000 van de bijna 1,4 miljoen werknemers in de VS positief op het coronavirus zijn getest of zeer waarschijnlijk het virus hebben opgelopen. Dat zijn er volgens Amazon relatief een stuk minder dan gemiddeld.

Het bedrijf heeft allerlei maatregelen genomen om besmettingen onder werknemers te voorkomen. Zo worden elke dag duizenden werknemers getest. Dat aantal moet volgende maand zijn opgevoerd tot 50.000 per dag.

"We regelen die testfaciliteiten zelf, dus er komt testcapaciteit bij. Dit gaat niet ten koste van de algehele capaciteit", aldus Amazon. Het bedrijf roept andere bedrijven op ook informatie over het eigen coronabeleid en het aantal besmettingen onder werknemers te verspreiden. Op die manier kunnen bedrijven meten of ze het ten opzichte van andere goed doen en van elkaar leren.