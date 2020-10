KLM tuigt een nieuwe vrijwillige vertrekregeling op voor cabinepersoneel. Dat staat in het sociaal plan dat de luchtvaartmaatschappij heeft gesloten met cabinevakbonden VNC en FNV Cabine, heeft de VNC donderdag bekendgemaakt.

Voor hoeveel cabinepersoneelsleden de vrijwillige vertrekregeling openstaat, is niet duidelijk. Op de vorige vertrekregeling hebben negenhonderd cabinemedewerkers ingetekend.

Ook is afgesproken dat KLM bij het noodgedwongen beëindigen van arbeidscontracten door de malaise in de luchtvaartindustrie, een vergoeding betaalt aan de betreffende werknemers van minimaal zes en maximaal achttien maandsalarissen, afhankelijk van het aantal dienstjaren.

Het akkoord is gesloten voor de periode tot eind 2024. Wel moeten de vakbondsleden er nog hun goedkeuring aan geven. Zij stemmen hier waarschijnlijk over in de komende weken.

Naast de vertrekregeling en de beëindigingsvergoeding is er ook een terugkeerregeling overeengekomen. Deze houdt in dat als er bij KLM een vacature komt voor cabinepersoneel, een oud-medewerker deze mag vervullen voor dezelfde arbeidsvoorwaarden als die hij of zij in het verleden al had.

KLM moest 1 oktober plan inleveren bij ministerie

KLM moest 1 oktober een reorganisatieplan inleveren bij het ministerie van Financiën. Dit is een voorwaarde voor de staatssteun van 3,4 miljard euro, bestaande uit leningen en garanties, die is toegezegd aan de luchtvaartmaatschappij.

Het ministerie heeft ook als voorwaarde gesteld dat KLM moet bezuinigen op personeelskosten. Daarbij moeten vooral de medewerkers met hogere inkomens inleveren. Het gaat dan om managers en piloten. Voor het cabinepersoneel heeft deze eis van het ministerie volgens de VNC geen directe gevolgen.