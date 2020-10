Het brood van de bekende fastfoodketen Subway bevat vijf keer te veel suiker om wettelijk als brood gezien te worden, oordeelde een Ierse rechtbank donderdag.

Op groente, fruit, brood en andere basisvoedingsmiddelen zit in Ierland geen btw-heffing. Bookfinders Ltd., een franchisegever van Subway, was bij de rechtbank in beroep gegaan omdat het vond dat de broodjes van Subway die btw-vrijstelling verdienden, schrijft Irish Independent.

Subway krijgt die vrijstelling alleen als de broodjes daadwerkelijk 'brood' bevatten, zoals gedefinieerd in de Ierse wet, aldus de rechtbank.

De broodjes van de Amerikaanse keten bevatten echter vijf keer zo veel suiker als het toegestane limiet voor de wet, oordeelt de rechtbank. Daarom valt Subway onder de categorie "andere van deeg gebakken goederen".

Brood mag volgens de Ierse wet in verhouding tot het gebruikte bloem niet meer dan 2 procent suiker, vet of broodverbeteraar bevatten. Voor suiker ligt dat percentage bij Subway op 10 procent, aldus Irish Independent.

Subway kwam eerder in opspraak

Het is niet de eerste keer dat de Amerikaanse keten in opspraak komt. In 2014 verwijderde de broodjesketen het ingrediënt azodicarbonamide uit alle gebakken goederen, nadat er online een petitie rondging, aldus The Guardian.

Subway gebruikte het ingrediënt om bloem witter te maken. Maar het wordt ook gebruikt in onder meer yogamatjes. De Europese Unie en Australië hebben het gebruik ervan in voedsel verboden.